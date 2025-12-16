Δυνατός σεισμός στη Ζάκυνθο ΦΩΤΟ
«Κουνήθηκε» η Ζάκυνθος από σεισμό που κατεγράφη το βράδυ δυτικά, νοτιοδυτικά του νησιού.
Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε αργά τη νύχτα στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα, στη Ζάκυνθο και σε απόσταση 89 χιλιομέτρων δυτικά, νοτιοδυτικά του νησιού. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,5 χιλιόμετρα.
Απο τον σεισμό δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή τραυματίες
Δείτε πως κατέγραψε τη δόνηση ο σεισμογράφος του πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στην Αρτέμιδα:
Από την στιγμή του σεισμού μέχρι και τις 02:53, έχουν ακολουθήσει αρκετές μικρότερες σεισμικές δονήσεις με τη μεγαλύτερη να είναι 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ:
