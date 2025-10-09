Δύο 13χρονοι μαθητές έβγαλαν μαχαίρια στο σχολείο!

Το περιστατικό διαδραματίστηκε στην Τρίπολη. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο ένας εξ αυτών έφερε τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος είχε μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

09 Οκτ. 2025 18:53
Pelop News

Δυστυχώς δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας με ανηλίκους, καθώς ένα ακόμη σοβαρό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (08.10.2025) στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο 13χρονοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους στην Τρίπολη, διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους, τσακώθηκαν και πάνω στον καυγά ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Οι δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο ένας εξ αυτών έφερε τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος είχε μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

Ο ένας ανήλικος παραμένει στο νοσοκομείο της Τρίπολης, ενώ ο άλλος ανήλικος, που τραυματίστηκε στην τραχηλική χώρα, έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

«Πληθαίνουν οι τραυματισμοί παιδιών που έρχονται στα νοσοκομεία μετά από συμπλοκές με άλλους ανηλίκους. Οι γιατροί λένε πως ήταν μεγάλη η οργή και το μίσος του 13χρονου που σακάτεψε το άλλο παιδί», είπε μιλώντας απόψε στο Live News ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Σε βάρος των δύο 13χρονων και των γονιών και σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.
