Δυο αγώνες για την Ακαδημία των Σπορ, τιμά πατρινό γυμναστή

Με δύο αγώνες στην Πάτρα συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α2 εθνικής γυναικών χάντμπολ για την ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ. Συγκεκριμένα για την 20η αγωνιστική ήταν να αγωνιστεί στην Αθήνα, αλλά η ομάδα του Δία Μοσχάτου – Ταύρου ζήτησε να γίνει αντιστροφή έδρας και ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Κ. Πετρόπουλος (15.15). Την επόμενη ημέρα (17.00) στο ίδιο κλειστό, θα φιλοξενήσει πάλι την ίδια ομάδα ως γηπεδούχος η Ακαδημία στον εξ αναβολής αγώνα της 9ης αγωνιστικής.

Στο ενδιάμεσο των αγώνων, η Ακαδημία θα τιμήσει πατρινό γυμναστή Σπύρο Σακελλαρίου, για την προσφορά του στη χειροσφαίριση. Ο ίδιος ξεκίνησε το χάντμπολ το 1981 στον Εσπερο Πατρών και σήμερα συνεχίζει ως προπονητής και ιδρυτής της ομάδας του Δία Μοσχάτου – Ταύρου. Είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών το 1991 με ειδικότητα χειροσφαίρισης με δύο μεταπτυχιακά.

