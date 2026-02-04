Δυο αθλήτριες της Ακαδημίας στην 20άδα της Εθνικής Κορασίδων

Μια ακόμα διάκριση για τα αναπτυξιακά τμήματα της Ακαδημίας των Σπορ, καθώς ένα βήμα πριν την ένταξή τους στην εθνική κορασίδων βρίσκονται δύο αθλήτριες χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ Πάτρας.

Συγκεκριμένα επιλέχτηκαν στην 20αδα οι αθλήτριες της Πατρινής ομάδας, Μαρία Μαραγκού και Γεωργία Χαμίτι, για την τελική προετοιμασία που θα πραγματοποιηθεί στην Βέροια από 5-8 Φεβρουαρίου 2026.

Από τις παραπάνω θα επιλεγούν 16 αθλήτριες από τον ομοσπονδιακό προπονητή κ. Δημήτριο Σκάρλο που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα (ακόμη 11 χώρες ) στην Μεσογειάδα των κορασίδων.

Η τελική αποστολή θα αναχωρήσει για το Κόσσοβο και την πόλη Πρίστινα, για να πάρουν μέρος στους αγώνες που θα διεξαχθούν από 8-15 Φεβρουαρίου 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



