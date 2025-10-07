Δύο χρόνια μετά τη σφαγή: «Η ζωή μου έχει παγώσει» – Μητέρες ομήρων μιλούν για τον εφιάλτη που δεν τελειώνει

Δύο χρόνια μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς που άλλαξε για πάντα το Ισραήλ, οικογένειες ομήρων ζουν ακόμη παγιδευμένες στον χρόνο, ανάμεσα στην ελπίδα και την απελπισία. Η μαύρη επέτειος έρχεται τη στιγμή που διεθνείς διαπραγματεύσεις επιχειρούν να τερματίσουν τον πόλεμο.

07 Οκτ. 2025 13:16
Pelop News

Η 7η Οκτωβρίου παραμένει μια μαύρη ημερομηνία στη σύγχρονη ιστορία του Ισραήλ. Συμπληρώνονται δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς το 2023 – τη φονικότερη ημέρα που έχει γνωρίσει η χώρα, με πάνω από 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο σε έναν από τους πιο καταστροφικούς πολέμους του 21ου αιώνα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που ακόμη περιμένουν απαντήσεις βρίσκεται η Χερούτ Νιμρόντι, μητέρα του 22χρονου Ταμίρ, ενός από τους 47 Ισραηλινούς που απήχθησαν εκείνη τη μέρα και παραμένουν στη Γάζα. Κρατώντας στα χέρια τη φωτογραφία του παιδιού της, λέει στο BBC ότι «δεν ξέρει αν ζει ή αν πέθανε»· μόνο ότι η τελευταία του εικόνα ήταν στο βίντεο της απαγωγής του, εκείνο το πρωινό στο φεστιβάλ Supernova.

«Τον είδα να φοράει τις πιτζάμες του, ξυπόλυτος, χωρίς τα γυαλιά του. Ήταν τρομοκρατημένος», περιγράφει η μητέρα του. «Η ζωή μου έχει παγώσει. Δεν μου φαίνεται σαν δύο χρόνια, αλλά σαν μια ατελείωτη, εξαντλητική μέρα».

Η Νιμρόντι, μαζί με χιλιάδες οικογένειες και πρώην ομήρους, συμμετείχε στη μεγάλη συγκέντρωση του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ, ζητώντας από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να στηρίξει τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και να «φέρει ειρήνη στην περιοχή». «Πιστεύω στο σχέδιο του Τραμπ. Πιστεύω ότι μπορεί να τους φέρει πίσω», είπε, φορώντας μπλούζα με το πρόσωπο του γιου της.

Η φετινή επέτειος συμπίπτει με μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ, στο Σαρμ ελ Σέιχ. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην επιστροφή των ομήρων και στον τερματισμό του πολέμου που έχει κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ζωές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το ειρηνευτικό του σχέδιο «κερδίζει έδαφος», ενώ ο Νετανιάχου δηλώνει πως «το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά».

Δύο χρόνια μετά, όμως, για μητέρες όπως η Χερούτ Νιμρόντι, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει — γιατί οι απουσίες παραμένουν, και η ελπίδα είναι το μόνο όπλο που τους απέμεινε.
