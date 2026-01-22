Δύο εκδηλώσεις από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Αιγιάλεια και Ερύμανθο

Κοπή πίτας των Συντονιστικών Επιτροπών με πολιτικές παρεμβάσεις και ομιλίες στελεχών

22 Ιαν. 2026 15:08
Δύο πολιτικές εκδηλώσεις πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Συντονιστικών του Επιτροπών σε Αιγιάλεια και Ερύμανθο.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, ενώ ακολουθεί η δεύτερη τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή στελεχών του κόμματος και πολιτικές ομιλίες.

Κοπή πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αιγιάλειας

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αιγιάλειας.

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο καφέ «HABIT», στην Πλατεία Αγίας Λαύρας, στο Αίγιο.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

  • ο Κώστας Σκανδαλίδης

  • και η Μαρία Καναβάκη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να γίνουν πολιτικές παρεμβάσεις με αναφορά στις τρέχουσες εξελίξεις και στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Κοπή πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ερύμανθου

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Συντονιστικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ερύμανθου.

Η εκδήλωση θα γίνει στην ταβέρνα «Μανέττας», στη Δαφνούλα, στον Δήμο Ερυμάνθου.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι:

  • ο Δημήτρης Οικονόμου

  • και η Μαρία Καναβάκη

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο δράσεων του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας του κόμματος στις τοπικές κοινωνίες και την επαφή με τα μέλη και τους φίλους του.

15:08 Δύο εκδηλώσεις από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Αιγιάλεια και Ερύμανθο
