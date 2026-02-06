Δυο ελληνίδες στην κορυφαία 7άδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Γυναικών
Δυο Ελληνίδες παίκτριες συμπεριλαμβάνονται στην κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Πρόκειται για την Έλενα Ξενάκη που ήταν η πολυτιμότερη παίκτρια στον «μικρό» τελικό και την Μαρία Μυρικοκεφαλιτάκη που επιλέχθηκαν στην ελίτ του πρωταθλήματος.
Η Ολλανδέζα, Σιμόν φαν ντε Κραατς, αναδείχθηκε πολυτιμότερη του μεγάλου τελικού.
Η κορυφαία επτάδα
Λάουρα Άαρτς (Ολλανδία) – Τερματοφύλακας
Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη (Ελλάδα)
Ρίτα Κέζτελι (Ουγγαρία)
Σιμόν φαν ντε Κρατς (Ολλανδία)
Κριζτίνα Γκάρντα (Ουγγαρία)
Έλενα Ξενάκη (Ελλάδα)
Κίτι Λιν Γιάουστρα (Ολλανδία)
