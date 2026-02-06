Δυο ελληνίδες στην κορυφαία 7άδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Γυναικών

Δυο Ελληνίδες παίκτριες συμπεριλαμβάνονται στην κορυφαία επτάδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Πρόκειται για την Έλενα Ξενάκη που ήταν η πολυτιμότερη παίκτρια στον «μικρό» τελικό και την Μαρία Μυρικοκεφαλιτάκη που επιλέχθηκαν στην ελίτ του πρωταθλήματος.

Η Ολλανδέζα, Σιμόν φαν ντε Κραατς, αναδείχθηκε πολυτιμότερη του μεγάλου τελικού.

Η κορυφαία επτάδα

Λάουρα Άαρτς (Ολλανδία) – Τερματοφύλακας

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη (Ελλάδα)

Ρίτα Κέζτελι (Ουγγαρία)

Σιμόν φαν ντε Κρατς (Ολλανδία)

Κριζτίνα Γκάρντα (Ουγγαρία)

Έλενα Ξενάκη (Ελλάδα)

Κίτι Λιν Γιάουστρα (Ολλανδία)

