Δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης: Περισυνελέγησαν 90 μετανάστες

Επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη Κρήτη

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης: Περισυνελέγησαν 90 μετανάστες
04 Μαρ. 2026 10:21
Pelop News

Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και με τη συμμετοχή της Frontex.

Στην πρώτη επιχείρηση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε φουσκωτή λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες περίπου 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, νότια της παραλίας «Συνδωνία». Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία περισυνέλεξαν συνολικά 45 άτομα. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές και δεν υπήρξαν προβλήματα κατά την επιχείρηση.

Λίγες ώρες αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, πλωτό σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε 43 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε φουσκωτή λέμβο, περίπου 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, επιτρέποντας την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά όλων των ατόμων στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Συνολικά, από τις δύο επιχειρήσεις διασώθηκαν περίπου 90 μετανάστες, οι οποίοι υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής πρώτων βοηθειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
12:55 Καμένα Βούρλα: η λουτρόπουλη της Ελλάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ