Δύο επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης: Περισυνελέγησαν 90 μετανάστες

Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και με τη συμμετοχή της Frontex.

Στην πρώτη επιχείρηση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε φουσκωτή λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες περίπου 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, νότια της παραλίας «Συνδωνία». Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία περισυνέλεξαν συνολικά 45 άτομα. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές και δεν υπήρξαν προβλήματα κατά την επιχείρηση.

Λίγες ώρες αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, πλωτό σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε 43 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε φουσκωτή λέμβο, περίπου 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την περίπτωση, οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, επιτρέποντας την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά όλων των ατόμων στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Συνολικά, από τις δύο επιχειρήσεις διασώθηκαν περίπου 90 μετανάστες, οι οποίοι υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής πρώτων βοηθειών.

