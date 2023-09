Δύο καθηγητές του ΑΠΘ ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες της δεκαετίας στην Αναλυτική Χημεία

Δύο καθηγητές του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνονται στη λίστα «Power List 2023» με τους κορυφαίους Αναλυτικούς Χημικούς της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό «The Analytical Scientist» του εκδοτικού οίκου «Texere Publishing ltd».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Καθηγητές του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του ΑΠΘ, κ. Γεώργιο Θεοδωρίδη στην κατηγορία «Connectors and Interdisciplinarians», και την κα Βικτωρία Σαμανίδου στην κατηγορία «Mentors and Educators».Αξίζει να σημειωθεί ότι η κα Σαμανίδου είχε συμπεριληφθεί και στις προηγούμενες αντίστοιχες λίστες του περιοδικού, για τα έτη 2016 και 2021.

Πρόκειται για την ενδέκατη κατά σειρά λίστα του περιοδικού, η οποία φέτος είναι αφιερωμένη στα «Δέκα χρόνια Αριστείας και επιρροής στην Αναλυτική Χημεία» και συμπίπτει με την επέτειο των 10 χρόνων της έκδοσής του.

Η λίστα περιλαμβάνει 100 Αναλυτικούς Χημικούς (25 ανά κατηγορία), οι οποίοι αξιολογήθηκαν για την αριστεία και την επιρροή τους την τελευταία δεκαετία – σε τέσσερις κατηγορίες: «Innovators and Trailblazers», «Leaders and Advocates», «Connectors and Interdisciplinarians», and «Mentors and Educators».

Οι υποψήφιοι προτάθηκαν από τους αναγνώστες του περιοδικού «The Analytical Scientist» και η τελική επιλογή έγινε από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης.Η λίστα «Power List 2023» ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες:

για τη λίστα «Power List 2023»:https://theanalyticalscientist.com/power-list/2023?fbclid=IwAR0aGZz7YuE0YGYrTeBOuzuTteV__xjQoF0XEGQVZ7uBCpH8ipXYUKH43cU

για τη διάκριση της κας Σαμανίδου: https://theanalyticalscientist.com/power-list/2023/mentors-and-educators-2/victoria-samanidou

για τη διάκριση του κ. Θεοδωρίδη: https://theanalyticalscientist.com/power-list/2023/connectors-and-interdisciplinarians-2/georgios-theodoridis