Δύο νεκροί σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ Πρεσπών

Τα αίτια ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας

Δύο νεκροί σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ Πρεσπών
26 Νοέ. 2025 21:03
Pelop News

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (26.11.2025), στην εθνική οδό Φλώρινας- Αγίου Γερμανού Πρεσπών.

Το δυστύχημα έγινε στο ύψος του χωριού Πλατύ Πρεσπών, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα ΙΧ επιβατικό όχημα έφυγε από την πορεία του, εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες στην περιοχή.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας.

