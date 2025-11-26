Δύο νεκροί σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ Πρεσπών

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (26.11.2025), στην εθνική οδό Φλώρινας- Αγίου Γερμανού Πρεσπών.

Το δυστύχημα έγινε στο ύψος του χωριού Πλατύ Πρεσπών, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα ΙΧ επιβατικό όχημα έφυγε από την πορεία του, εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες στην περιοχή.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



