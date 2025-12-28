Δυο πατρινοί στο Top-10 των σκόρερ στην Α1 Εθνική πόλο Ανδρών-Γυναικών

Δυο πατρινοί στο Top-10 των σκόρερ στην Α1 Εθνική πόλο Ανδρών-Γυναικών
28 Δεκ. 2025 22:15
Pelop News

Εντονο είναι το πατρινό «χρώμα» στις λίστες των πρώτων σκόρερ του πρωταθλημάτων στην Α1 Εθνική πόλο ανδρών και γυναικών.
Στους άνδρες μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές, βλέπουμε τον Ανδρεα Μπιτσάκο του Πανιωνίου να είναι στην 4η θέση του σχετικού πίνακα με 38 γκολ και να είναι ο 2ος Ελληνας σκόρερ πίσω από τον Γούνα.
Στις γυναίκες βλέπουμε την πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου να είναι στην 6η θέση του σχετικού πίνακα με 36 γκολ και να είναι η τρίτη ελληνίδα.
Τόσο ο Ανδρέας Μπιτσάκος, όσο και η Αφροδίτη Μπιτσάκου, εκτός από ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια, είναι ταλαντούχοι και αν συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι, είναι σίγουρο ότι θα αφήσουν την σφραγίδα τους στο ελληνικό πόλο.

