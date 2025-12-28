Δυο πατρινοί στο Top-10 των σκόρερ στην Α1 Εθνική πόλο Ανδρών-Γυναικών

Εντονο είναι το πατρινό «χρώμα» στις λίστες των πρώτων σκόρερ του πρωταθλημάτων στην Α1 Εθνική πόλο ανδρών και γυναικών.

Στους άνδρες μετά τις πρώτες 11 αγωνιστικές, βλέπουμε τον Ανδρεα Μπιτσάκο του Πανιωνίου να είναι στην 4η θέση του σχετικού πίνακα με 38 γκολ και να είναι ο 2ος Ελληνας σκόρερ πίσω από τον Γούνα.

Στις γυναίκες βλέπουμε την πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου να είναι στην 6η θέση του σχετικού πίνακα με 36 γκολ και να είναι η τρίτη ελληνίδα.

Τόσο ο Ανδρέας Μπιτσάκος, όσο και η Αφροδίτη Μπιτσάκου, εκτός από ότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια, είναι ταλαντούχοι και αν συνεχίσουν να δουλεύουν έτσι, είναι σίγουρο ότι θα αφήσουν την σφραγίδα τους στο ελληνικό πόλο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



