Δύο σπάνια “ψάρια της αποκάλυψης” εμφανίστηκαν σε παραλία στο Μεξικό

Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού, όταν δύο oarfish, τα μακριά ασημόχρωμα ψάρια του μεγάλου βάθους που συχνά αποκαλούνται «ψάρια της αποκάλυψης», βρέθηκαν πολύ κοντά στην ακτή. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στις αρχές Μαρτίου και έγινε γρήγορα viral, ακριβώς επειδή πρόκειται για είδος που σπάνια εμφανίζεται κοντά στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μια παρέα λουόμενων προσπάθησε να βοηθήσει τα δύο ψάρια να επιστρέψουν στη θάλασσα. Η Μόνικα Πίτενγκερ, που βρισκόταν στο σημείο, περιέγραψε την εικόνα ως κάτι σχεδόν εξωπραγματικό, ενώ στο βίντεο φαίνονται άτομα να πλησιάζουν προσεκτικά τα ψάρια και να τα σπρώχνουν ξανά προς το νερό.

Two ultra-rare ‘doomsday’ fish have gone viral after washing up on a beach in Mexico Deep-sea oarfish usually live around 3,000ft below the surface pic.twitter.com/8EsjWuueJQ — Dexerto (@Dexerto) March 13, 2026

Τα oarfish ζουν συνήθως σε μεγάλο βάθος και γι’ αυτό κάθε εμφάνισή τους κοντά στην ακτή προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Είναι μακρόστενα, θυμίζουν κορδέλα ή κουπί και συγκαταλέγονται στα πιο εντυπωσιακά ψάρια του ανοιχτού ωκεανού, με τις σπάνιες εμφανίσεις τους να τροφοδοτούν εδώ και χρόνια τη φαντασία γύρω από τη συμπεριφορά τους.

Wow okay, TWO very large deep sea oarfish, often referred to as “Doomsday Fish”, washed ashore in Cabo, Mexico on February 20th 2026. Here is a picture of one of them, they were about the same size. February 20th is the EXACT same day as the Saturn-Neptune once every 36 years… pic.twitter.com/wmc4QWrH6J — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) March 5, 2026

Η φήμη τους ως «προάγγελοι καταστροφών» προέρχεται κυρίως από την ιαπωνική λαϊκή παράδοση, όπου έχουν συνδεθεί με σεισμούς και τσουνάμι. Η σχετική δοξασία πήρε νέα ώθηση μετά τον μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011, όταν πολλοί συνέδεσαν εκ των υστέρων εμφανίσεις oarfish με το καταστροφικό γεγονός.

Ωστόσο, η επιστημονική εικόνα είναι πολύ πιο ψύχραιμη. Ελεγκτές γεγονότων του AFP, αλλά και επιστημονικά δημοσιεύματα που επικαλούνται ειδικούς, σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι η εμφάνιση oarfish μπορεί να προβλέψει φυσικές καταστροφές. Μελέτες που εξέτασαν τη σύνδεση ανάμεσα σε ξεβρασμένα oarfish και σεισμική δραστηριότητα κατέληξαν ότι η σχέση αυτή δεν στηρίζεται σε πραγματική συσχέτιση.

Έτσι, το περιστατικό στο Μεξικό παραμένει πρωτίστως μια σπάνια και εντυπωσιακή συνάντηση με ένα πλάσμα του βαθιού ωκεανού και όχι τεκμήριο ότι επίκειται κάποια καταστροφή. Αυτό που μένει είναι οι εικόνες από ένα ασυνήθιστο θαλάσσιο επεισόδιο, το οποίο μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε παγκόσμιο viral θέμα.

