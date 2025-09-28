Δύο στα δύο η Παναχαϊκή με χατ τρικ του Νιφορόπουλου

Στην κορυφή της βαθμολογίας φιγουράρουν οι «κοκκινόμαυροι» με δύο νίκες

Δύο στα δύο η Παναχαϊκή με χατ τρικ του Νιφορόπουλου
28 Σεπ. 2025 18:11
Σε ένα παιχνίδι γκραν γκινιόλ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, η Παναχαϊκή κατάφερε να επικρατήσει με 4-2 του Μιλτιάδη στο γήπεδο Προσφυγικών και να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα  στο πρώτο 15λεπτο, είχαν δοκάρι με τον Γκίκα στο 1′, αλλά στο 23′ ο Νιφορόπουλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Παναχαϊκή ύστερα από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ και τελικό αποδέκτη τον έμπειρο επιθετικό.

Στο 45′ ο ίδιος παίκτης μετά από κάθετη του Μπούρδου πλάσαρε για το 2-0 με την ομάδα της Μεσσηνίας να μειώνει στο 57′ με πέναλτι του Ηλιόπουλου.

Πάλι ο Νιφορόπουλος με πέναλτι έκανε το 3-1 στο 59′, πάλι μείωσαν οι φιλοξενούμενοι στο 63′ με αυτογκόλ του Φωτεινόπουλου με τον Αγουρίδη να γράφει το τελικό 4-2 με πέναλτι στο 86′.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λ. Κυβελίδης): Γεωργόπουλος, Βερβίτας (61′ Ψυχογιός), Τσεκούρας, Αγουρίδης, Κατσαϊτης (54′ Φωτεινόπουλος), Γασπαρινάτος, Πετράτος, Συρμής, Νιφορόπουλος, Μπούρδος (68′ Φλωράτος), Κουτσιούδης (68′ Λούσκος).
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: (Εμ. Χαλιλάι): Χάμος, Τσιάτσιος (80′ Ξυφιλινός), Βαρελάς, Ταϊρής (60′ Τσέλα), Τσιγαρίδης (74′ Παπαδόπουλος), Θώδης, Γκίκα, Ηλιόπουλος, Στασινόπουλος, Χότζα (74′ Μανταίος), Θεοδωράκης
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής:
Ζάκυνθος – Παναιγιάλειος αναβλήθηκε (λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου από την βροχόπτωση)
Πανθουριακός – Θύελλα Πατρών 0-0
Πέλοπας Κιάτου – Πανγυθεατικός 1-1
ΑΟ Λουτράκι – Ερμής Μελιγούς 2-1: 28′ Τσέλιος, 32′ Ντα Σίλβα – 76′ πεν. Αντωνάκης.
ΠΑΣ Πύργου – Κόρινθος 3-1: 6′ Καρακώστας, 47′ Μπούζας, 73′ πέναλτι Χαντί – 23′ Ενσιά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναχαϊκή 2 5-2 6
Λουτράκι 2 4-1 6
ΠΑΣ Πύργος 2 4-2 4
Πέλοπας 2 2-1 4
Θύελλα Π. 2 1-0 4
Μιλτιάδης 2 4-4 3
Παναιγιάλειος 1 1-1 1
Πανθουριακός 2 0-1 1
Πανγυθεατικός 2 1-3 1
Ζάκυνθος 1 0-1 0
Ερμής Μελ. 2 1-3 0
Κόρινθος 2 1-5 0

