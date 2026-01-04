Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Αιτωλοακαρνανία

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξηρομέρου, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, στις 02-01-2026, αργά το βράδυ, στην Επαρχιακή Οδό Χρυσοβίτσας – Προδρόμου, οι δύο κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αποπειράθηκαν να ακινητοποιήσουν, αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας, ενώ στη συνέχεια τον καταδίωξαν και πυροβολούσαν προς το όχημά του με κυνηγετικό όπλο.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή του Ξηρομέρου, ενώ σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

