Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Αιτωλοακαρνανία

Κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια

Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Αιτωλοακαρνανία
04 Ιαν. 2026 12:51
Pelop News

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξηρομέρου, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, στις 02-01-2026, αργά το βράδυ, στην Επαρχιακή Οδό Χρυσοβίτσας – Προδρόμου, οι δύο κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αποπειράθηκαν να ακινητοποιήσουν, αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας, ενώ στη συνέχεια τον καταδίωξαν και πυροβολούσαν προς το όχημά του με κυνηγετικό όπλο.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχή του Ξηρομέρου, ενώ σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
17:22 Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους
17:15 Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά άμεση σύγκλιση της Βουλής για τη Βενεζουέλα και επιτίθεται στον Μητσοτάκη!
17:08 Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
17:00 Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης
16:52 Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…
16:43 Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
16:36 Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
16:29 Ανδραβίδα: Οικογενειακό δράμα και αυτοκτονία
16:23 Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!
16:16 Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…
16:08 Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»
15:59 Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια
15:55 Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
15:46 Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη
15:39 Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
15:31 Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
15:23 Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!
15:15 Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια
15:09 Αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ