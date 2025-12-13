Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης

Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά πραγματοποιήθηκαν χθες σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα, στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων της Αστυνομίας στη Δυτική Αχαΐα.

Στην Πάτρα, άνδρες του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν το πρωί έναν ημεδαπό άνδρα. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 7,8 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μια αυτοσχέδια συσκευασία με τμήμα δισκίου βουπρενορφίνης, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι, στην Κάτω Αχαΐα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό άνδρα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο όπου διέμενε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 18,8 γραμμάρια κάνναβης.

Οι δύο υποθέσεις έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

