Δύο συλλήψεις στην Ηλεία για οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες, Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, αστυνομικές δυνάμεις στην Ηλεία, στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται στο οδικό δίκτυο παρά το γεγονός ότι οι άδειες ικανότητας οδήγησής τους είχαν αφαιρεθεί.

Η πρώτη περίπτωση αφορά ημεδαπό άνδρα ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Ηλείας. Ο συλληφθείς κατελήφθη να οδηγεί φορτηγό αυτοκίνητο, αν και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Όπως διαπιστώθηκε, η διαδικασία επαναχορήγησης της άδειας δεν είχε ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούσε η καταβολή προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του ΚΟΚ και της νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών.

Η δεύτερη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Βουπρασίας από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε ημεδαπός να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο ενώ τελούσε σε ισχύ η αφαίρεση της άδειας οδήγησής του από αρμόδια αστυνομική αρχή.

Και για τους δύο συλληφθέντες έχουν δρομολογηθεί οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

