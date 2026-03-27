ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε το Μητρώο ωφελούμενων για το πρόγραμμα 750 ευρώ – Πώς θα δηλώσετε τομείς κατάρτισης

Στην ανάρτηση του Μητρώου Ωφελούμενων-Εργαζόμενων προχωρά σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο του νέου προγράμματος κατάρτισης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε τομείς υψηλής ζήτησης.

Η δημοσιοποίηση των πινάκων πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί από τους υποψήφιους συμμετέχοντες. Στους πίνακες περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι αποκλειόμενοι, καθώς και οι υπεράριθμοι.

Πώς θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατάστασή τους μέσω του αριθμού ΚΑΥΑΣ (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής), τον οποίο είχαν λάβει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Η αναζήτηση γίνεται μέσω της σχετικής ενότητας στην πλατφόρμα προγραμμάτων κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερωθούν με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους, στον σύνδεσμο: Αρχική > Κατάρτιση > Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης > Προγράμματα κατάρτισης σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους MIS 5227573 > Ωφελούμενοι.

Επόμενο βήμα: Επιλογή προγράμματος

Μετά την ανάρτηση του Μητρώου, θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης από τους ωφελούμενους, με βάση τόσο το εκπαιδευτικό τους επίπεδο όσο και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.

Τα προγράμματα αφορούν τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και υλοποιούνται μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (Training Voucher). Περιλαμβάνουν θεωρητική εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 150 ωρών, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους ακολουθεί διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω επιταγών πιστοποίησης (Certification Voucher).

Έμφαση σε σύγχρονες δεξιότητες

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δεξιότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως οι ψηφιακές εφαρμογές, η πράσινη οικονομία και ο οικονομικός εγγραμματισμός, ενισχύοντας την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων στις νέες συνθήκες.

Ξεκίνησε η επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους – Πού θα δείτε τη λίστα

Από σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, τίθεται σε λειτουργία η δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελούμενων του νέου προγράμματος της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης», στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων, δίνοντας έμφαση σε σύγχρονους τομείς όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, η πράσινη ανάπτυξη και ο οικονομικός εγγραμματισμός.

Πού βρίσκονται τα διαθέσιμα προγράμματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα που τους ταιριάζει μέσα από τη λίστα εγκεκριμένων δράσεων, η οποία είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα voucher. Η λίστα επικαιροποιείται διαρκώς, καθώς παραμένει ανοιχτή η διαδικασία υποβολής νέων προγραμμάτων από παρόχους κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατηγοριοποιούνται με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων – από αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως και πτυχιούχους τριτοβάθμιας – διευκολύνοντας την αναζήτηση και την επιλογή.

Η λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων είναι αναρτημένη στο ΠΣ voucher στον σύνδεσμο:

https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2i/training-program/program-selection/front/

Συνεχής εμπλουτισμός της λίστας

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι πάροχοι μπορούν να συνεχίσουν να καταθέτουν προτάσεις κατάρτισης, οι οποίες αξιολογούνται από ανεξάρτητο φορέα. Μετά την έγκριση, εντάσσονται στο σύστημα, γεγονός που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες επιλογές για τους εργαζόμενους θα αυξάνονται σταδιακά.

Μέρος του «Ελλάδα 2.0»

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού NextGenerationEU.

Η δράση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων που έχουν υψηλή ζήτηση.

Πώς θα προχωρήσουν οι ωφελούμενοι

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τα επαγγελματικά τους σχέδια, μέσα από την πλατφόρμα voucher, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις επίσημες ιστοσελίδες της ΔΥΠΑ και του συστήματος voucher, όπου αναρτώνται όλες οι σχετικές οδηγίες και ενημερώσεις.

