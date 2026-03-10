ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργαζόμενων με τα 750 ευρώ

Το πρόγραμμα αφορά πάνω από 114.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όμως η εμπειρία από προηγούμενους κύκλους δείχνει ότι οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτονται μέσα σε λίγες ώρες.

10 Μαρ. 2026 12:42
Με προβλήματα φαίνεται να ξεκίνησε η ημέρα κατά την οποία θα άνοιγε η πολυαναμενόμενη πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης με voucher 750 ευρώ καθώς η ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται.

Σήμερα στις 12:00 επρόκειτο να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ωφελούμενων για το νέο έργο της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», μέσω του gov.gr.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

-149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

-1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά).

