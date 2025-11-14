ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: 68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους 17 με 21 Νοεμβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών

14 Νοέ. 2025 21:21
Pelop News

Όπως γνωστοποιήθηκε συνολικά 68.303.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 77.451 δικαιούχους, από τις 17 έως τις 21 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 20 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

– από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
