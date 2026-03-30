ΔΥΠΑ: Λήγει στις 7 Απριλίου η προθεσμία για το πρόγραμμα 7.000 προσλήψεων και στην Αχαΐα

Μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στις 23:59, θα μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά την πρόσληψη 7.000 ανέργων σε πέντε περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αχαΐα.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές και προβλέπει τη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών. Εκτός από την Αχαΐα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Σερρών και Ρόδου, καθώς και οι Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Για κάθε πρόσληψη, η ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις κυμαίνεται από 60% έως 80% του συνολικού κόστους, δηλαδή μισθού και ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης φτάνει τα 951,57 ευρώ τον μήνα και η διάρκειά της είναι τέσσερις μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. Αφού υποβληθεί η αίτηση, ακολουθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής από την Υπηρεσία, ενώ στη συνέχεια οι εργασιακοί σύμβουλοι προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους με βάση την ειδικότητα και τα προσόντα που έχουν δηλωθεί. Από εκεί και πέρα, ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωρά στην πρόσληψη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 23.313.440 ευρώ και η χρηματοδότησή της προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

