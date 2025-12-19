ΔΥΠΑ: Μείωση στους ανέργους για τον Νοέμβριο, δείτε πόσοι είναι

ΔΥΠΑ: Μείωση στους ανέργους για τον Νοέμβριο, δείτε πόσοι είναι
19 Δεκ. 2025 15:32
Pelop News

Στους 894.065 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο στο μητρώο της ΔΥΠΑ, καταγράφοντας μείωση κατά -67.985 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 και αύξηση κατά 126.064 άτομα (16,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Από αυτά 419.790  (ποσοστό 47,0%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 474.275  (ποσοστό 53,0%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ  για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 577.863 άτομα (ποσοστό 64,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών  ο οποίος ανέρχεται σε 268.986 άτομα (ποσοστό 30,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 434.019  άτομα (ποσοστό 48,5%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 264.422 άτομα (ποσοστό 29,6%) και 165.733 άτομα (ποσοστό 18,5%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2025, (αφορά τον αριθμό  των  δικαιούχων  που  πληρώθηκαν  εντός  του αντίστοιχου  μήνα) ανέρχεται σε 155.655  άτομα, από τα οποία οι 103.364  (ποσοστό 66,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 62.308 (ποσοστό 40,0%)  και οι γυναίκες σε 93.347 (ποσοστό 60,0%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 95.223  (ποσοστό 61,2%) είναι κοινοί, 1.183 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 52.291 (ποσοστό 33,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.771 (ποσοστό 2,4%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.140  (ποσοστό 2,0%) είναι εκπαιδευτικοί  και 47 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί.

