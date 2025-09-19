ΔΥΠΑ: Νέα μείωση των ανέργων για τον Αύγουστο

ΔΥΠΑ: Νέα μείωση των ανέργων για τον Αύγουστο
19 Σεπ. 2025 13:10
Σε 790.844 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 52.698 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Αύγουστο του 2024, και μείωση κατά 4.744 άτομα (-0,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Ιούλιο του 2025.

Από το σύνολο των 790.844 ατόμων, 423.784 άτομα (ποσοστό 53,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και οι γυναίκες σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 249.964 άτομα (ποσοστό 31,6%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 358.800 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 281.559 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 158.793 άτομα (ποσοστό 20,1%), αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Αύγουστο του 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 170.604 άτομα, από τα οποία οι 164.420 (ποσοστό 96,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.184 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Αύγουστο του 2025, ανήλθε σε 170.604 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6.327 άτομα (-3,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Αύγουστο του 2024, και αύξηση κατά 59.656 άτομα (53,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Ιούλιο του 2025.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 51.119 άτομα (ποσοστό 30%) και οι γυναίκες σε 119.485 (ποσοστό 70%).
