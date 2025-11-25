ΔΥΠΑ: Πλήρης αποκατάσταση λαθών και ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

Με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία των δικαιούχων, η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε άμεσες διορθωτικές κινήσεις για την ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας, μετά τον εντοπισμό παρερμηνειών που οδήγησαν σε περιορισμένο αριθμό ανακλητικών πράξεων.

Μετά τον εντοπισμό παρερμηνειών που επηρέασαν περιορισμένο αριθμό δικαιούχων, η ΔΥΠΑ πραγματοποίησε συνολική επανεξέταση όλων των υποθέσεων και αποκατέστησε πλήρως κάθε περίπτωση όπου είχαν εκδοθεί ανακλητικές πράξεις. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νεότερη νομική αποσαφήνιση, όλες οι μητέρες που ασφαλίζονται ως μη μισθωτές στον e-ΕΦΚΑ δικαιούνται την παροχή, είτε είναι ελεύθερες επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση είτε συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 65.866 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν ήδη πληρωθεί 55.546. Στην κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών αντιστοιχούν 7.839 αιτήσεις, με τις 6.293 να έχουν ήδη εκκαθαριστεί. Από τις 660 περιπτώσεις που τέθηκαν υπό διερεύνηση, 304 μητέρες ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες, ενώ οι 20 ανακλητικές πράξεις που είχαν εκδοθεί πριν από τη νομική διευκρίνιση έχουν πλέον ακυρωθεί.

Η ΔΥΠΑ έχει καταβάλει μέχρι σήμερα πάνω από 334 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή, υπογραμμίζοντας ότι οι νεότερες διευκρινίσεις και η άμεση τροποποίηση της σχετικής απόφασης εγγυώνται την ενιαία και δίκαιη εφαρμογή του θεσμού.

Η υπηρεσία επισημαίνει ότι η Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας –σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβίβασής της στον άλλο γονέα– αποτελεί έναν από τους βασικούς μηχανισμούς στήριξης της οικογένειας και της ισότιμης γονεϊκότητας, χωρίς διακρίσεις ανάλογα με την επαγγελματική σχέση των δικαιούχων.

