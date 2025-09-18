ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έως 1.375 ευρώ, οδηγίες για τις αιτήσεις

Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 οι δικαιούχοι του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος της ΔΥΠΑ θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η ηλεκτρονική υποβολή είχε ξεκινήσει από 10 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το επίδομα για το 2025 κυμαίνεται από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ. Πέρσι, συνολικά 82.800 δικαιούχοι έλαβαν το βοήθημα.

Ποιοι δεν δικαιούνται

Το επίδομα δεν χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας για το διάστημα 10/09/2025 – 30/11/2025. Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, που μπορούν να λάβουν και τα δύο.

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gov.gr – Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΔΥΠΑ

Διαδρομή: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Η προθεσμία υποβολής λήγει Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, ώρα 14:00, χωρίς ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας στα ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ. Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Δικαιούχοι

Δικαιούνται ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν επαγγέλματα όπως:

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί, Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

Δασεργάτες, Ρητινοσυλλέκτες, Καπνεργάτες

Μουσικοί, Υποδηματεργάτες, Ταμίες, Χορευτές

Εργαζόμενοι σε τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο

Επαγγελματίες κινηματογράφου, θεάτρου και τηλεόρασης, χειριστές μηχανημάτων, τεχνικοί ζωντανών εκδηλώσεων κ.ά.

Επίσης, δικαιούνται όσοι έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για έμμεσους εργοδότες στον τουριστικό και επισιτιστικό τομέα, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.

