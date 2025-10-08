ΔΥΠΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να διεκδικήσουν επιχορήγηση έως 14.800 ευρώ, ανοίγει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας

Από σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στις 13:00, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους έως 60 ετών να διεκδικήσουν επιδότηση 14.800 ευρώ για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και να κάνουν τα πρώτα βήματα στον επαγγελματικό στίβο.

Η χρηματοδότηση διατίθεται δωρεάν (χωρίς επιστροφή) και αποσκοπεί στη στήριξη της νεοφυούς και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε περιοχές με υψηλή ανεργία.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις:

Να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Να έχει ολοκληρώσει εξατομικευμένη προσέγγιση και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Να είναι Έλληνας πολίτης, πολίτης Ε.Ε., ομογενής ή πολίτης τρίτης χώρας με άδεια διαμονής και εργασίας.

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητα της νέας δραστηριότητας.

Ποιες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται

Η επιχορήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία:

Ατομικής επιχείρησης

Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)

Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) – ως ομόρρυθμοι εταίροι

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Συνεταιρισμού εργαζομένων (άρθρο 24 ν. 4430/2016)

Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν συσταθεί από πρώην ανέργους.

Πώς και πότε καταβάλλεται η επιδότηση

Η επιχορήγηση των 14.800 ευρώ έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

4.000 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας,

5.400 ευρώ μετά το πρώτο εξάμηνο,

5.400 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, όπου διατίθεται και η Δημόσια Πρόσκληση με όλες τις λεπτομέρειες.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Περιοχές εφαρμογής και προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους 18–60 ετών που διαμένουν στις εξής περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες: Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου

Σερρών, Ρόδου Δήμοι: Περάματος, Κερατσινίου–Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



