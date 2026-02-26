ΔΥΠΑ: Πότε καταβάλεται το δώρο Πάσχα στους ανέργους

Πότε μπαίνει Δώρο Πάσχα 2026 σε επιδοτούμενους ανέργους ΔΥΠΑ

ΔΥΠΑ: Πότε καταβάλεται το δώρο Πάσχα στους ανέργους
26 Φεβ. 2026 9:27
Pelop News

Το Δώρο Πάσχα 2026 θα καταβληθεί και φέτος στους επιδοτούμενους ανέργους από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τόσο σε όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας όσο και σε δικαιούχους του νέου πιλοτικού κλιμακωτού επιδόματος.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εργασίας, η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή πριν τις 9 Απριλίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί επισήμως με δελτίο Τύπου στις αρχές Απριλίου.

Α) Τακτικό επίδομα ανεργίας (σήμερα 540 €) Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται ως το ήμισυ του μηνιαίου επιδόματος, δηλαδή σήμερα 270 €. Ωστόσο, από 1η Απριλίου 2026 αναμένεται αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού (σήμερα 880 € μεικτά), με προβλέψεις για αύξηση 3,5% έως 8% (30,8 € – 70,4 €).

Εάν ο νέος κατώτατος μισθός κυμανθεί μεταξύ 910,8 € και 950,4 € μεικτά, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί αναλόγως και το Δώρο Πάσχα θα διαμορφωθεί μεταξύ 279,45 € και 291,60 € (από 270 € σήμερα).

Κανόνες καταβολής:

  • Ολόκληρο Δώρο (12,5 ημερήσια επιδόματα) λαμβάνουν όσοι επιδοτούνται αδιάλειπτα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2026 και προηγουμένως εργάζονταν με πλήρη απασχόληση.
  • Μειωμένο («ψαλιδισμένο») Δώρο θα λάβουν όσοι εργάστηκαν μερική απασχόληση κατά το διάστημα επιδότησης.
  • Αναλογική καταβολή (3 ημερήσια επιδόματα ανά μήνα επιδότησης) για όσους επιδοτούνται για μικρότερο διάστημα: – 1 μήνας → 3 ημερήσια επιδόματα – 2 μήνες → 6 ημερήσια επιδόματα κ.ο.κ.

Β) Νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας (έως 1.295 €) Το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί πιθανότατα βάσει του σταθερού μέρους του επιδόματος (70% του κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου στην αρχή). Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου αναμένεται να συμπαρασύρει και αυτό το ποσό προς τα πάνω.

Υπενθύμιση κλιμάκωσης (πρώτο έτος επιδότησης):

  • 1ο τρίμηνο: 70% κατώτατου ημερομισθίου
  • 2ο τρίμηνο: 60%
  • 3ο τρίμηνο: 50%
  • 4ο τρίμηνο: 40%

Τρόπος πληρωμής

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Δώρο Πάσχα αναμένεται να καταβληθεί μέσω της προπληρωμένης κάρτας της ΔΥΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει το όριο:

  • Ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού
  • Το υπόλοιπο 50% δαπανάται μόνο με χρήση της κάρτας (POS, ηλεκτρονικές συναλλαγές).

Το πιλοτικό κλιμακωτό επίδομα ανεργίας θα αξιολογηθεί μετά τις 31 Μαρτίου 2026 από οικονομολόγους (πιθανότατα και από πανεπιστημιακό φορέα). Με βάση τα αποτελέσματα θα υποβληθεί εισήγηση στην υπουργό Εργασίας για τυχόν καθολική εφαρμογή, νομοθέτηση ή τροποποιήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ