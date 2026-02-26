ΔΥΠΑ: Πότε καταβάλεται το δώρο Πάσχα στους ανέργους

Το Δώρο Πάσχα 2026 θα καταβληθεί και φέτος στους επιδοτούμενους ανέργους από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), τόσο σε όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας όσο και σε δικαιούχους του νέου πιλοτικού κλιμακωτού επιδόματος.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εργασίας, η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή πριν τις 9 Απριλίου 2026. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί επισήμως με δελτίο Τύπου στις αρχές Απριλίου.

Α) Τακτικό επίδομα ανεργίας (σήμερα 540 €) Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται ως το ήμισυ του μηνιαίου επιδόματος, δηλαδή σήμερα 270 €. Ωστόσο, από 1η Απριλίου 2026 αναμένεται αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού (σήμερα 880 € μεικτά), με προβλέψεις για αύξηση 3,5% έως 8% (30,8 € – 70,4 €).

Εάν ο νέος κατώτατος μισθός κυμανθεί μεταξύ 910,8 € και 950,4 € μεικτά, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας θα αυξηθεί αναλόγως και το Δώρο Πάσχα θα διαμορφωθεί μεταξύ 279,45 € και 291,60 € (από 270 € σήμερα).

Κανόνες καταβολής:

Ολόκληρο Δώρο (12,5 ημερήσια επιδόματα) λαμβάνουν όσοι επιδοτούνται αδιάλειπτα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου 2026 και προηγουμένως εργάζονταν με πλήρη απασχόληση.

Μειωμένο («ψαλιδισμένο») Δώρο θα λάβουν όσοι εργάστηκαν μερική απασχόληση κατά το διάστημα επιδότησης.

Αναλογική καταβολή (3 ημερήσια επιδόματα ανά μήνα επιδότησης) για όσους επιδοτούνται για μικρότερο διάστημα: – 1 μήνας → 3 ημερήσια επιδόματα – 2 μήνες → 6 ημερήσια επιδόματα κ.ο.κ.

Β) Νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας (έως 1.295 €) Το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί πιθανότατα βάσει του σταθερού μέρους του επιδόματος (70% του κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου στην αρχή). Η αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου αναμένεται να συμπαρασύρει και αυτό το ποσό προς τα πάνω.

Υπενθύμιση κλιμάκωσης (πρώτο έτος επιδότησης):

1ο τρίμηνο: 70% κατώτατου ημερομισθίου

2ο τρίμηνο: 60%

3ο τρίμηνο: 50%

4ο τρίμηνο: 40%

Τρόπος πληρωμής

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Δώρο Πάσχα αναμένεται να καταβληθεί μέσω της προπληρωμένης κάρτας της ΔΥΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει το όριο:

Ανάληψη μετρητών έως 50% του ποσού

Το υπόλοιπο 50% δαπανάται μόνο με χρήση της κάρτας (POS, ηλεκτρονικές συναλλαγές).

Το πιλοτικό κλιμακωτό επίδομα ανεργίας θα αξιολογηθεί μετά τις 31 Μαρτίου 2026 από οικονομολόγους (πιθανότατα και από πανεπιστημιακό φορέα). Με βάση τα αποτελέσματα θα υποβληθεί εισήγηση στην υπουργό Εργασίας για τυχόν καθολική εφαρμογή, νομοθέτηση ή τροποποιήσεις.

