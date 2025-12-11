ΔΥΠΑ: Στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ξεκινά η προπληρωμή των επιδομάτων της ΔΥΠΑ, μαζί με το Δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους, δικαιούχους μητρότητας και γονικής άδειας.

ΔΥΠΑ: Στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων
11 Δεκ. 2025 13:05
Pelop News

Ανακοινώθηκε από τη ΔΥΠΑ η ημερομηνία έναρξης για την προπληρωμή μιας σειράς επιδομάτων, όπως επιδόματα και Δώρο Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στην προπληρωμή:

  • της τακτικής επιδότησης ανεργίας
  • του επιδόματος εργασίας
  • της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας
  • του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων
  • και του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Για όσους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias

(gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων)

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ