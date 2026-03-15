ΔΥΠΑ: Τα προγράμματα για 260.000 ωφελούμενους στην αγορά εργασίας

Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ αποδεικνύονται αποτελεσματικό εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας. Περισσότεροι από 260.731 πολίτες έχουν βρει ή διατηρήσει εργασία μέσω των δράσεων αυτών, με συνολική επένδυση που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Πρόσφατα άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης και επανακατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και οικονομικό εγγραμματισμό, με εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και διαθέτει 114.384 θέσεις, προσφέροντας ευκαιρίες για αναβάθμιση δεξιοτήτων και ενίσχυση επαγγελματικών προοπτικών.

Αποτελέσματα ανά πρόγραμμα

Ανεργοι σε κλάδους υψηλής ζήτησης: α’ κύκλος 52% απορρόφηση, β’ κύκλος 50%.

Εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες: 92% διατήρηση ή ενίσχυση θέσης εργασίας.

Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης 25–45 ετών: 66% απορρόφηση.

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση για πράσινες δεξιότητες: 46% για ανέργους και 93% για εργαζόμενους.

Προγράμματα αιχμής και scale up σε εξέλιξη: 26% και 25% αντίστοιχα, με αναμενόμενη αύξηση μετά την ολοκλήρωσή τους.

Σχόλιο Διοικήτριας ΔΥΠΑ

Η Γιάννα Χορμόβα τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ οδηγούν σε πραγματικές θέσεις εργασίας. Σχεδιάζουμε δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, που αποτελούν το διαβατήριο για την απασχόληση της νέας εποχής. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους, σχεδιάζοντας πιο στοχευμένα προγράμματα για μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά εργασίας, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών των επιχειρήσεων».

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι δράσεις της ΔΥΠΑ δεν περιορίζονται στην εκπαίδευση αλλά δημιουργούν πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.