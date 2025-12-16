ΔΥΠΑ: Ξεκινά την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου το δώρο Χριστουγέννων

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

ΔΥΠΑ: Ξεκινά την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου το δώρο Χριστουγέννων
16 Δεκ. 2025 11:54
Pelop News

Από αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ξεκινά από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η προπληρωμή για τα Χριστούγεννα.

Προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος εργασίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και του δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας, γονικής άδειας και επιδόματος εργασίας.

Στους λογαριασμούς οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidomaanergias

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:01 Σφοδρή επίθεση Κωνσταντοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνηση στη συζήτηση του Προϋπολογισμού
14:00 Προσωπικός παιδίατρος με 2,5 ευρώ ανά παιδί: Εξευτελιστικές αμοιγές ΕΟΠΥΥ για συμβεβλημένους γιατρούς
13:48 Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις – Συνεχίζονται οι απολογίες
13:36 Κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αρχάνες: Πώς στήθηκε η απάτη των 1,7 εκατ. ευρώ
13:27 Διακομματική επιτροπή για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα προαναγγέλλει ο Μητσοτάκης
13:22 Στο πλευρό των δήμων η «Νέα Δυτική Ελλάδα» για την οικονομική ασφυξία της Αυτοδιοίκησης
13:16 Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή – Τι υποστηρίζουν οι τρεις καταγγέλλοντες BINTEO
13:08 Η αποκάλυψη του Γ. Αϊβάζη για την μάχη με τον καρκίνο
13:07 Το «Παρά πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά – Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ ΒΙΝΤΕΟ
13:04 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολίχνη – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ο νέος πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων της ΝΔ, Δ. Νικολόπουλος στην «Π»: «Με πίστη στις δυνάμεις του τόπου μας»
12:58 Αγρότες στα Μάλγαρα μοίρασαν αδιάθετο ρύζι σε οδηγούς από το μπλόκο
12:55 Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια η τιμή του βαρελιού
12:50 Δ. Σαρρής στον peloponnisos FM: «Άμεσα μπαίνει ο νέος τάπητας στα Προσφυγικά»
12:49 Ιωάννινα: Καταδίωξη με 215 κιλά κάνναβης και παιδί στο αυτοκίνητο – Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Πεσκόφ: «Θέλουμε μόνιμη ειρήνη, όχι κατάπαυση πυρός για την Ουκρανία»
12:42 Διπλή τραγωδία στη Φωκίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε όχημα την ίδια στιγμή που καιγόταν το σπίτι του! ΦΩΤΟ
12:38 ΙΕΛΚΑ: Η Ελλάδα είναι 9η στην ΕΕ για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα-Ποιοι τομείς «καίνε»
12:31 Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών, τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
12:30 Στην Πάτρα το πρώτο «πράσινο» πρωτάθλημα πυγμαχίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ