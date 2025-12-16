ΔΥΠΑ: Ξεκινά την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου το δώρο Χριστουγέννων

Από αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, ξεκινά από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η προπληρωμή για τα Χριστούγεννα.

Προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος εργασίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας, του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και του δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας, γονικής άδειας και επιδόματος εργασίας.

Στους λογαριασμούς οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidomaanergias

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr.

