Δύσκολα φέτος δρομολόγιο από Αραξο-Μπάρι

Αρκετοί ρωτούν αν το φετινό καλοκαίρι ισχύει αεροπορικό δρομολόγιο από τον Αραξο στο Μπάρι της Ιταλίας που ίσχυε πέρυσι.

Με δεδομένο ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει το πρόγραμμά τους για τη θερινή περίοδο, δύσκολα θα υπάρξει δρομολόγιο από το κρατικό αεροδρόμιο της Δ. Ελλάδας στη γειτονική χώρα που εκτελούσε πέρσι η Ryanair, o ιρλανδικός αερομεταφορέας γνωστός για τις πτήσεις χαμηλού κόστους.

Ας περιμένουμε όμως λίγες μέρες για να είμαστε απολύτως σίγουροι.

