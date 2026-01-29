Δύσκολα φέτος δρομολόγιο από Αραξο-Μπάρι

Σύντομα το αεροδρόμιο του Αραξου θα ενημερωθεί για τις επίσημα δρομολόγια που θα ισχύσουν το φετινό καλοκαίρι.

29 Ιαν. 2026 11:49
Pelop News

Αρκετοί ρωτούν αν το φετινό καλοκαίρι ισχύει αεροπορικό δρομολόγιο από τον Αραξο στο Μπάρι της Ιταλίας που ίσχυε πέρυσι.

Με δεδομένο ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει το πρόγραμμά τους για τη θερινή περίοδο, δύσκολα θα υπάρξει δρομολόγιο από το κρατικό αεροδρόμιο της Δ. Ελλάδας στη γειτονική χώρα που εκτελούσε πέρσι η Ryanair, o ιρλανδικός αερομεταφορέας γνωστός για τις πτήσεις χαμηλού κόστους.

Ας περιμένουμε όμως λίγες μέρες για να είμαστε απολύτως σίγουροι.

