Δύσκολη αποστολή για τον Προμηθέα 2014

Με ορμή από την εξαιρετική εμφάνιση και την ευρεία νίκη επί του Ιονίου, ο Προμηθέας 2014 δοκιμάζεται σήμερα στο Δίστομο, με αντίπαλο τον Εθνικό Λιβαδειάς (17:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της National League 1.

Η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου θέλει να πετύχει το πρώτο της διπλό στο φετινό πρωτάθλημα και να επεκτείνει το νικηφόρο σερί της, επενδύοντας στην πολύ καλή ψυχολογία της, σε μια κατηγορία που καμία έξοδος δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη και κάθε διπλό έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Αντίπαλος των ”πορτοκαλί” ο τοπικός Εθνικός, ο οποίος διαθέτει ένα έμπειρο ρόστερ και πέρυσι έφτασε μια ανάσα από την άνοδο, την οποία έχασε τελικά στη διαδικασία των τελικών από τους Σοφάδες. Οι ”λύκοι” ξεκίνησαν με νίκη το πρωτάθλημα απέναντι στον Έσπερο (69-65), εν συνεχεία όμως ακολούθησε από την Σαρωνίδα (84-74) και έτσι θα αναζητήσουν απόψε την επιστροφή στις επιτυχίες, με αλλαγή πλέον στην τεχνική ηγεσία τους, αφού ο Σωτήρης Νικολαΐδης είναι ο νέος προπονητής των Βοιωτών, αρχή γενομένης από το αποψινό παιχνίδι.

