Δύσκολη έξοδο για τις γυναίκες της ΝΕΠ

Εκτός έδρας με τον Αλιμο δοκιμάζεται σήμερα η γυναικεία ομάδα της ΝΕΠ (21.30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής πόλο.

Η πατρινή ομάδα σημείωσε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα επί του ΝΟΠ το περασμένο Σάββατο και θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παιχνίδι.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι Νίκος Μπουδραμής – Ναταλία Μαρκοπούλου.

Στο άλλο σημερινό παιχνίδι της αγωνιστικής, η Βουλιαγμένη θα αναμετρηθεί με τη Γλυφάδα (18.00).

