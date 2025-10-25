Δύσκολη έξοδο για τον ΑΟ Αιγιαλέων

Δύσκολη έξοδο περιλαμβάνει η 2η αγωνιστική της Α2 Εθνικής για την ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων η οποία αντιμετωπίζει το βράδυ (20.00) εκτός τον Ιωνικό.

Η ομάδα του Αιγίου θέλει μετά τη νίκη της πρεμιέρας να πάρει το «διπλό» για να κάνει το 2Χ2 ωστόσο η αθηναϊκή ομάδα είναι δυνατή στην έδρα της.

Ο τεχνικός Γιάννης Λιβαθηνός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του τραυματία Μούρτζη, ενώ και ο Βασίλης Ηλιόπουλος δεν θα συνεχίσει στην ομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

*Το παιχνίδι Ιωνικός-ΑΟ Αιγιαλέων θα σφυρίξουν οι Μέκιος Τομαράς. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια: 13.30: Παγκράτι -Έσπερος, (Οικονομοπούλου, Τουμπανάκης) 18.00: Γλυφάδα-Πετρούπολη, (Τόλιος, Τριανταφυλλόπουλος). 18.30: Παμβοχαϊκός – ΑΕΚ, (Καραγιαννόπουλος, Κτενάς).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



