Δύσκολη έξοδο του ΝΟΠ με τη Γλυφάδα

Δύσκολη έξοδο του ΝΟΠ με τη Γλυφάδα
18 Μαρ. 2026 10:45
Pelop News

Μια ακόμα δύσκολη αποστολή έχει σήμερα το μεσημέρι (13.00) η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας, την Γλυφάδα, για τη 5η αγωνιστική της Β΄  Φάσης.

Η πατρινή ομάδα ξέρει ότι έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας, ωστόσο θα παίξει χωρίς άγχος για το καλύτερο.

Η προετοιμασία των «δαιμόνων» ολοκληρώθηκε χθες χωρίς προβλήματα με τον τεχνικό Βασίλη Κουνδουράκη να έχει όλους τους παίκτες διαθεσίμους εκτός από τον τερματοφύλακα Βασίλη Καβουσανό που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού.

⦁              Τον αγώνα Γλυφάδα-ΝΟΠ θα σφυρίξουν οι  Δασκαλοπούλου-Κραβαρίτης, ενώ στα άλλα σημερινά παιχνίδια: Υδραϊκος-Χανιά, ΟΦΘ-Εθνικός και Λάρισα-Χίος.

