Δύσκολη κλήρωση στο Κύπελλο για τον ΝΟΠ-Παίζει εκτός με την Βουλιαγμένη

Ζευγάρια με μεγάλο ενδιαφέρον ανέδειξε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών που διεξήχθη το απόγευμα της Τρίτης (14/10) στα γραφεία της ΚΟΕ.

Σε οτι αφορά τον εκπρόσωπο της Πάτρας, τον ΝΟΠ αυτός έχει δύσκολη κλήρωση, καθώς θα παίξει εκτός έδρας με την ισχυρή Βουλιαγμένη.

Στην πρώτη φάση, που θα διεξαχθεί στις 5/11/2025, θα παίξουν και οι 16 ομάδες της Waterpolo League Ανδρών, όπου ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Εθνικός-Πανιώνιος και Περιστέρι-Υδραϊκός.

Αναλυτικά τα ζευγάρια

1η φάση (5/11/2025

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Χίου (1)

Εθνικός Πειραιά – Πανιώνιος (2)

Παναθηναϊκός – Π. Φάληρο (3)

ΝΟ Βουλιαγμένης – ΝΟ Πατρών (4)

ΠΑΟΚ- ΝΟ Λάρισας (5)

ΝΟ Χανίων – Απόλλων Σμύρνης (6)

ΓΣ Περιστερίου – Υδραϊκός (7)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΘ (8).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



