Δύσκολο τεστ για την Παναχαϊκή στον Πύργο

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσαμούρης (Μεσσηνίας) με βοηθούς τους Καραμπέτσο – Πανόπουλο της ίδιας Ενωσης

05 Οκτ. 2025 10:30
Το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα θα δώσει σήμερα (5/10)η Παναχαϊκή, η οποία φιλοξενείται από τον ΠΑΣ Πύργος (Δημ. Στάδιο Πύργου, 16.00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Η ομάδα της Ηλείας είναι το φαβορί της αναμέτρησης και είναι γενικά ένα από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο στη Super League 2.

Η Παναχαϊκή έχει κάνει με το παραπάνω το χρέος της κερδίζοντας Ερμή Μελιγούς και Μιλτιάδη, οπότε σε τέτοιου είδους παιχνίδι αγωνίζεται χωρίς άγχος και ελπίζει για ό,τι καλύτερο.
Εκτός από την απουσία του προπονητή τους, Λεωνίδα Κυβελίδη, που είναι τιμωρημένος, οι «κοκκινόμαυροι» θα στερηθούν πιθανότατα των υπηρεσιών των τραυματιών , Συρμή, Κατσαΐτη και του ανέτοιμου Καμπεράι.
Σημαντικά προβλήματα για την Παναχαϊκή, όμως είναι 100% προτιμότερο όλοι οι παραπάνω να είναι έτοιμοι για τα επόμενα παιχνίδια κι ας μην αγωνιστούν στο σημερινό.
Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσαμούρης (Μεσσηνίας) με βοηθούς τους Καραμπέτσο – Πανόπουλο της ίδιας Ενωσης.
O Πύργος έχει ξεκινήσει με μια ισοπαλία στην έδρα του Παναιγιαλείου και μία νίκη επί της Κορίνθου στην έδρα του, σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι διατύπωσαν παράπονα για τη διαιτησία, κυρίως για το πέναλτι που κέρδισαν οι γηπεδούχοι και έκαναν το 3-1.
Οσον αφορά το παιχνίδι, η Παναχαϊκή θα έχει τη συμπαράσταση 30-40 οπαδών της που θα ταξιδέψουν στον Πύργο, ενώ το ματς θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι του patrinews στο youtube.

Δεν είναι η τέλεια μετάδοση, αλλά αρκετά καλή για τους φίλους της ομάδας που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας.
