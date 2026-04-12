Δυστύχημα στην Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε

Χωρίς άδεια οδήγησης οδηγούσε ο 28χρονος πατέρας του 3χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο σοκ που σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο (11/4) στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν η σύζυγος και τα δύο ανήλικα παιδιά του 28χρονου οι οποίοι τραυματίστηκαν. Τραυματίας είναι και ο 51χρονος οδηγός του άλλου οχήματος, ύστερα από τη μετωπική σύγκρουση που σημειώθηκε έξω από τον οικισμό Παλαιοχωρίου.

Στο μπροστινό κάθισμα μαζί με την μητέρα του το 3χρονο

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το παιδί βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στην αγκαλιά της μητέρας του, γεγονός που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ η μητέρα του σοβαρά τραυματισμένη έχει ήδη περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Το άλλο παιδί της οικογένειας, αγόρι 10 ετών έχει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίζεται στην Παιδοχειρουργική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας που ήταν κι ο οδηγός δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό.

