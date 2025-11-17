Δυστύχημα στον Νέο Κόσμο με νεκρό άνδρα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι

Ανείπωτη τραγωδία στον Νέο Κόσμο όταν το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας 58 ετών εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό, όπου και σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα κατέληξε.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά την πρόσκρουση. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να γρονθοκοπήθηκε από επιβάτες διερχόμενου δικύκλου που πιθανόν εμπλέκεται στο τροχαίο.

