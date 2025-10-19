Δύτες «ψάρεψαν» παραγάδια, «πετονιές» και πλαστικά στην παραλία της Παναγοπούλας ΦΩΤΟ

Σε μια ιδιαίτερα αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησαν πρόσφατα οι δύτες της σχολής «Nautilus Diving Center of Patras», οι οποίοι, με δικά τους έξοδα, αποφάσισαν να καθαρίσουν τον βυθό της Παναγοπούλας και τα ευρήματά τους, προκαλούν πραγματικά εντύπωση.

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη της σχολής, Κώστα Ρομέου. Οι δύτες ανέσυραν από τον βυθό μεγάλες ποσότητες πλαστικών, αλουμινίων, πετονιών και χαλασμένων παραγαδιών, που ασυνείδητοι ψαράδες αφήνουν πίσω, απειλώντας σοβαρά το θαλάσσιο οικοσύστημα.

«Το ανάγλυφο του βυθού δεν συγχωρεί. Οταν τα εργαλεία ψαρέματος μπλεχτούν στα βράχια και στους πολύτιμους οργανισμούς- στα σφουγγάρια, τις γοργονίες, τα κοράλλια- μένουν εκεί, προκαλώντας ζημιές που δύσκολα αποκαθίστανται», εξήγησε ο κ. Ρομέος, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για τον καθαρισμό. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια το θαλάσσιο οικοσύστημα στις ακτές της Αχαΐας έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Ως δύτες, που έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε πρώτοι τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, αποφασίσαμε να δράσουμε. Στον καθαρισμό συμμετείχαν δώδεκα δύτες και όλοι διαπιστώσαμε πόσο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση από τα πλαστικά. Ο,τι αφαιρέσαμε από τον βυθό είναι μια ανάσα ζωής για την Παναγοπούλα».

Παρόμοιες δράσεις είχαν πραγματοποιηθεί και τον περασμένο Ιούνιο, στην παραλία των Αραχωβιτίκων αλλά και στο λιμάνι της Κουρούτας.

ΝΕΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μάλιστα, λόγω του μεγάλου όγκου απορριμμάτων που περισυνελέγησαν, η σχολή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέο καθαρισμό αύριο το πρωί στον βυθό της Παναγοπούλας.

