Δύτες «ψάρεψαν» παραγάδια, «πετονιές» και πλαστικά στην παραλία της Παναγοπούλας ΦΩΤΟ

Δύτες «ψάρεψαν» παραγάδια, «πετονιές» και πλαστικά στην παραλία της Παναγοπούλας ΦΩΤΟ
19 Οκτ. 2025 11:20
Pelop News

Σε μια ιδιαίτερα αξιέπαινη πρωτοβουλία προχώρησαν πρόσφατα οι δύτες της σχολής «Nautilus Diving Center of Patras», οι οποίοι, με δικά τους έξοδα, αποφάσισαν να καθαρίσουν τον βυθό της Παναγοπούλας και τα ευρήματά τους, προκαλούν πραγματικά εντύπωση.

Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, υπό την ευθύνη του ιδιοκτήτη της σχολής, Κώστα Ρομέου. Οι δύτες ανέσυραν από τον βυθό μεγάλες ποσότητες πλαστικών, αλουμινίων, πετονιών και χαλασμένων παραγαδιών, που ασυνείδητοι ψαράδες αφήνουν πίσω, απειλώντας σοβαρά το θαλάσσιο οικοσύστημα.

«Το ανάγλυφο του βυθού δεν συγχωρεί.  Οταν τα εργαλεία ψαρέματος μπλεχτούν στα βράχια και στους πολύτιμους οργανισμούς- στα σφουγγάρια, τις γοργονίες, τα κοράλλια- μένουν εκεί, προκαλώντας ζημιές που δύσκολα αποκαθίστανται», εξήγησε ο κ. Ρομέος, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία για τον καθαρισμό. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια το θαλάσσιο οικοσύστημα στις ακτές της Αχαΐας έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Ως δύτες, που έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε πρώτοι τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, αποφασίσαμε να δράσουμε. Στον καθαρισμό συμμετείχαν δώδεκα δύτες και όλοι διαπιστώσαμε πόσο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση από τα πλαστικά. Ο,τι αφαιρέσαμε από τον βυθό είναι μια ανάσα ζωής για την Παναγοπούλα».

Δύτες «ψάρεψαν» παραγάδια, «πετονιές» και πλαστικά στην παραλία της Παναγοπούλας ΦΩΤΟ

Παρόμοιες δράσεις είχαν πραγματοποιηθεί και τον περασμένο Ιούνιο, στην παραλία των Αραχωβιτίκων αλλά και στο λιμάνι της Κουρούτας.

ΝΕΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μάλιστα, λόγω του μεγάλου όγκου απορριμμάτων που περισυνελέγησαν, η σχολή αποφάσισε να πραγματοποιήσει νέο καθαρισμό αύριο το πρωί στον βυθό της Παναγοπούλας.

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Σε καθεστώς ψηφιοποιήσης ο ΕΦΚΑ-Καταργήθηκε το 50% του χαρτιού
11:30 Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ το Ντόνετσκ
11:20 Δύτες «ψάρεψαν» παραγάδια, «πετονιές» και πλαστικά στην παραλία της Παναγοπούλας ΦΩΤΟ
11:10 Πράγα: Κλασική και σταθερή αξία
11:00 H καθηγήτρια Ούτε Φρουθ στην «Π»: «Ειρήνη για μένα και τα παιδιά μου»
10:52 Αίγιο: Χειροπέδες σε άνδρα για κλοπή αξίας 40.000 ευρώ-Τι βρέθηκε σπίτι του
10:45 Ο Καρκίνος «χτυπά» και 20χρονές, στοιχεία για την Αχαΐα
10:35 Προϋπολογισμός 2026: Ποιοι ωφελούνται από τις φοροελαφρύνσεις
10:25 Που θα δείτε το ντέρμπι δικεφάλων ανάμεσα σε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
10:15 Πάνοπλός ο Παναγιάλειος για το ντέρμπι με τη Θύελλα
10:05 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας
9:58 Φοινικούντα: Στον ανακριτή σήμερα οι δυο 22χρόνοι
9:48 Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών – Δείτε live
9:38 Πρεμιέρα με το «δεξί» για την Ολυμπιάδα, τρίποντο με Γλυφάδα
9:28 Απάντηση του Γεραπετρίτη στη Τουρκία για το πρόγραμμα safe
9:18 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:09 Έρχεται πενθήμερη κακοκαιρία με βροχές, στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα
9:00 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία, οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων
22:51 Αυτός είναι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι σκύλοι περπατούν αργά και με βαριά βήματα
22:27 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ