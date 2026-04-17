Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο επιχείρησης που οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 438,2 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, δύο αβολίδωτα φυσίγγια, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και το ποσό των 1.035 ευρώ.

Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

