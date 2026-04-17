Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε αλλοδαπός άνδρας σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, μετά από έρευνα που αποκάλυψε ποσότητα κάνναβης, όπλο και χρηματικό ποσό. Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
17 Απρ. 2026 12:37
Pelop News

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο επιχείρησης που οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν 438,2 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα, δύο αβολίδωτα φυσίγγια, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και το ποσό των 1.035 ευρώ.

Τα ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

