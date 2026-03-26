Δυτική Αχαΐα: Διάκριση για την «Νικόλαος Τακόπουλος» – Στην πρώτη θέση των πωλήσεων τρακτέρ σε πανελλαδικό επίπεδο

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κορυφαίας αγροτικής έκθεσης Agrotica 2026, όπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του αγροτικού και μηχανολογικού κλάδου.

Ο Ν. Τακόπουλος με τον Δημ. Μητρόπουλο και τον δ/ντη πωλήσεων Ευρώπης της Agrotractors Marco Pischetola
26 Μαρ. 2026 16:32
Pelop News

Η Δυτική Αχαΐα καταγράφει μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση στον αγροτικό τομέα, με την τοπική επιχείρηση «Νικόλαος Τακόπουλος» να κατακτά την πρώτη θέση στις πωλήσεις τρακτέρ σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κορυφαίας αγροτικής έκθεσης Agrotica 2026, όπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του αγροτικού και μηχανολογικού κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η 7η βράβευση της επιχείρησης Νικόλαος Τακόπουλος στην έκθεση, από το 2001 που συνεργάζεται με την εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή παρουσία και τη συνεχή ανάπτυξή της στον χώρο των γεωργικών μηχανημάτων.

Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο την ίδια την επιχείρηση, αλλά αποτελεί και σημαντική διάκριση για ολόκληρη την περιοχή της Αχαΐας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως ενεργού πυλώνα στον αγροτικό εξοπλισμό και την τοπική οικονομία.

«Η συνεργασία μου με την εταιρεία “Πέτρος Πετρόπουλος” είναι άψογη καθώς κυριαρχεί η εμπιστοσύνη και η συνέπεια. Προχωράμε με τεχνογνωσία και διαρκή επένδυση στην ποιότητα. Κάθε χρόνο, η επιχείρησή μου φροντίζει να αναβαθμίζεται, να εξελίσσεται και να προσφέρει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Στόχος μου είναι ο κάθε πελάτης να λαμβάνει αυτό που αξίζει ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του» δήλωσε ο επιχειρηματίας Νικόλαος Τακόπουλος.

Δυτική Αχαΐα: Διάκριση για την «Νικόλαος Τακόπουλος» - Στην πρώτη θέση των πωλήσεων τρακτέρ σε πανελλαδικό επίπεδο

Ο Ν. Τακόπουλος με τον Δημ. Μητρόπουλο και τον δ/ντη πωλήσεων Ευρώπης της Agrotractors Marco Pischetola

Δυτική Αχαΐα: Διάκριση για την «Νικόλαος Τακόπουλος» - Στην πρώτη θέση των πωλήσεων τρακτέρ σε πανελλαδικό επίπεδο

O Ν. Τακόπουλος με τον δ/ντη της «Πέτρος Πετρόπουλος» Λ. Λιάκο

