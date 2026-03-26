Δυτική Αχαΐα: Διάκριση για την «Νικόλαος Τακόπουλος» – Στην πρώτη θέση των πωλήσεων τρακτέρ σε πανελλαδικό επίπεδο

Η Δυτική Αχαΐα καταγράφει μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση στον αγροτικό τομέα, με την τοπική επιχείρηση «Νικόλαος Τακόπουλος» να κατακτά την πρώτη θέση στις πωλήσεις τρακτέρ σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κορυφαίας αγροτικής έκθεσης Agrotica 2026, όπου συγκεντρώνονται κάθε χρόνο οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του αγροτικού και μηχανολογικού κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η 7η βράβευση της επιχείρησης Νικόλαος Τακόπουλος στην έκθεση, από το 2001 που συνεργάζεται με την εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος, γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερή παρουσία και τη συνεχή ανάπτυξή της στον χώρο των γεωργικών μηχανημάτων.

Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο την ίδια την επιχείρηση, αλλά αποτελεί και σημαντική διάκριση για ολόκληρη την περιοχή της Αχαΐας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως ενεργού πυλώνα στον αγροτικό εξοπλισμό και την τοπική οικονομία.

«Η συνεργασία μου με την εταιρεία “Πέτρος Πετρόπουλος” είναι άψογη καθώς κυριαρχεί η εμπιστοσύνη και η συνέπεια. Προχωράμε με τεχνογνωσία και διαρκή επένδυση στην ποιότητα. Κάθε χρόνο, η επιχείρησή μου φροντίζει να αναβαθμίζεται, να εξελίσσεται και να προσφέρει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Στόχος μου είναι ο κάθε πελάτης να λαμβάνει αυτό που αξίζει ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του» δήλωσε ο επιχειρηματίας Νικόλαος Τακόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



