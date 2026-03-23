Δυτική Αχαΐα: Διατακτικές σε ευάλωτους δημότες ενόψει Πάσχα μετά τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες

Με στόχο να στηρίξει νοικοκυριά που έχουν πιεστεί έντονα από τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων μηνών, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προχώρησε στη διανομή διατακτικών επιταγών για αγορές σε σούπερ μάρκετ.

23 Μαρ. 2026 12:40
Pelop News

Σε μια συγκυρία κατά την οποία οι ανάγκες πολλών πολιτών γίνονται ολοένα πιο πιεστικές, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προχώρησε σε μια ακόμη στοχευμένη κοινωνική παρέμβαση, επιδιώκοντας να στηρίξει οικογένειες και νοικοκυριά που δοκιμάζονται οικονομικά και κοινωνικά. Οι επιπτώσεις από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, τη ζωονόσο της ευλογιάς αλλά και τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, εντείνοντας τις δυσκολίες για τους πιο ευάλωτους δημότες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και αξιοποιώντας το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τους «Γιατρούς του Κόσμου», ο Δήμος προχώρησε στη διανομή διατακτικών επιταγών για αγορές σε σούπερ μάρκετ, με σκοπό να δοθεί μια ουσιαστική ανάσα σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους της περιοχής ενόψει και της πασχαλινής περιόδου.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε σε στενή συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και την τοπική Εκκλησία, δύο φορείς που βρίσκονται καθημερινά σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών και συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στην καταγραφή όσο και στην κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. Οι διατακτικές επιταγές παραδόθηκαν με διακριτικότητα και σεβασμό, ώστε η στήριξη να φτάσει στους δικαιούχους με τρόπο ουσιαστικό, χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά τους.

Στη σημασία αυτής της παρέμβασης στάθηκε και ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, επισημαίνοντας ότι για πολλούς συνδημότες η προσπάθεια να ορθοποδήσουν συνεχίζεται μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Όπως ανέφερε, οι συνέπειες από την πυρκαγιά, τη ζωονόσο που έπληξε ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τις πλημμύρες, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για αρκετά νοικοκυριά, στο οποίο ο Δήμος δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχος.

Ο ίδιος τόνισε ότι η αλληλεγγύη δεν αντιμετωπίζεται από τη δημοτική αρχή ως μια ευκαιριακή επιλογή, αλλά ως σταθερή υποχρέωση απέναντι στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Υπογράμμισε ακόμη ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου και κάθε συνεργασίας που μπορεί να προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους «Γιατρούς του Κόσμου» για τη συμβολή τους στην υλοποίηση της δράσης, αλλά και προς τον Αρχιερατικό Επίτροπο Δύμης, π. Απόστολο Δημητρόπουλο, για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην κοινή αυτή προσπάθεια στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ