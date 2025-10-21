Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων

Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Τρίτης 21/10/2025, στη Δυτική Αχαΐα.

Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων Φωτογραφία αρχείου
21 Οκτ. 2025 10:37
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα το πρωί της Τρίτης 21/10/2025, με δυο επιβάτες αυτοκινήτου να εγκλωβίζονται στο όχημα, όταν αυτό εμβολίστηκε και παρασύρθηκε από εκσκαφέα.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που εκινείτο  από το Βουπράσιο προς Λάππα, παρασύρθηκε  από τον οδηγό του σκαπτικού μηχανήματος που βγήκε από παράδρομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο αφού παρασύρθηκε για αρκετά μέτα κατέληξε σε χαντάκι, με τους επιβάτες να εγκλωβιζονται και να απεγκλωβίζονται μετά από επιχείρηση πυροσβεστών που έσπευσαν στο σημείο.
