Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα το πρωί της Τρίτης 21/10/2025, με δυο επιβάτες αυτοκινήτου να εγκλωβίζονται στο όχημα, όταν αυτό εμβολίστηκε και παρασύρθηκε από εκσκαφέα.

Το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που εκινείτο από το Βουπράσιο προς Λάππα, παρασύρθηκε από τον οδηγό του σκαπτικού μηχανήματος που βγήκε από παράδρομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο αφού παρασύρθηκε για αρκετά μέτα κατέληξε σε χαντάκι, με τους επιβάτες να εγκλωβιζονται και να απεγκλωβίζονται μετά από επιχείρηση πυροσβεστών που έσπευσαν στο σημείο.

