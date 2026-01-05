Δυτική Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού του Δήμου ενόψει κακοκαιρίας
Το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. Δυτικής Αχαΐας συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Ταπεινού παρουσία εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, μεταξύ των οποίων ο αντιπύραρχος, Θεόδωρος Λεβέντης από την Π.Υ. Λεχαινών, του εκπροσώπου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων και υπηρεσιακών στελεχών.
Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με αφορμή το υπ’ αριθ. 1/05-01-2026 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (Κόκκινη Προειδοποíηση) της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα διαθέσιμα μέσα και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων, την έγκαιρη κινητοποίηση και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες πολιτικής προστασίας με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών.
