Δυτική Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού του Δήμου ενόψει κακοκαιρίας

Το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. Δυτικής Αχαΐας συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Ταπεινού παρουσία εκπροσώπων των τοπικών Αρχών, μεταξύ των οποίων ο αντιπύραρχος, Θεόδωρος Λεβέντης από την Π.Υ. Λεχαινών, του εκπροσώπου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων και υπηρεσιακών στελεχών.

Δυτική Αχαΐα: Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού του Δήμου ενόψει κακοκαιρίας
05 Ιαν. 2026 17:20
Pelop News

Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με αφορμή το υπ’ αριθ. 1/05-01-2026 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (Κόκκινη Προειδοποíηση) της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα, τα διαθέσιμα μέσα και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων, την έγκαιρη κινητοποίηση και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες πολιτικής προστασίας με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών.

 

