Δυτική Αχαΐα: Επιστρέφουν τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ μέσα από την Κάτω Αχαΐα

Με επίκεντρο τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων και την καλύτερη κάλυψη των δημοτικών κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου με τον αντιπρόεδρο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, Αριστείδη Τσιντώνη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη οι αντιδήμαρχοι Ηλίας Καμπέρος, Ανδρέας Μπουχέλος, Βασίλης Καρβουνιάρης, Κώστας Παπανικολάου, Άγγελος Καραντζάς και Γιώργος Βεσκούκης, καθώς επίσης ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Δύμης Ανδρέας Φώτου και ο υπεύθυνος Επικοινωνίας Γιάννης Δρόσος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και τη σύνδεση των τοπικών γραμμών με το αστικό κέντρο της Κάτω Αχαΐας, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες της περιοχής.

Σημαντική εξέλιξη της συνάντησης αποτέλεσε η αποδοχή, από την πλευρά του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, του αιτήματος που είχε θέσει ο δήμαρχος για την επαναφορά των δρομολογίων της γραμμής Πάτρα – Κάτω Αχαΐα, τα οποία διέρχονται μέσα από την πόλη της Κάτω Αχαΐας και είχαν διακοπεί εξαιτίας των έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, το λεωφορείο θα εισέρχεται και πάλι κανονικά από την Πατρών – Πύργου μέσω της εισόδου της Κάτω Αχαΐας, θα συνεχίζει στην Αποστόλου Ανδρέου, θα διέρχεται από τις οδούς Αράξου και Παλαιών Πατρών Γερμανού και θα καταλήγει στην Παυσανίου, όπου βρίσκονται και τα γραφεία του ΚΤΕΛ.

Ο κ. Αλεξόπουλος, αναφερόμενος στη συνεργασία με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, τόνισε πως στόχος είναι η διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού και αποτελεσματικού συγκοινωνιακού δικτύου, υπογραμμίζοντας ότι η ύπαρξη σταθερής συγκοινωνιακής σύνδεσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των χωριών και την καθημερινότητα των κατοίκων. Όπως σημείωσε, επιδίωξη της δημοτικής αρχής είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών μέσα από δρομολόγια που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε επίσης ενημέρωση για τα θερινά δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας προς και από την παραλία της Καλογριάς, τα οποία ξεκινούν το Σάββατο 9 Μαΐου, ενισχύοντας τη σύνδεση της Δυτικής Αχαΐας με έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της περιοχής.

