Δυτική Αχαΐα: Η καταγγελία για παράνομο κυνήγι οδήγησε σε σύλληψη, τι βρέθηκε

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, συνελήφθη άνδρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

30 Δεκ. 2025 10:27
Pelop News

Σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνελήφθη άνδρας μετά από καταγγελία για παρόνομο κυνήγι.

Εντοπίστηκε το μεσημερί της Δευτέρας 29/12/2025, στα πλαίσια διερεύνησης καταγγελίας που αφορούσε παράνομη θήρα σε προστατευμένη περιοχή, να κινείται με αυτοκίνητο, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τρία φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και είδη ρουχισμού κυνηγών.

