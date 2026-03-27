Δυτική Αχαΐα: Μειώθηκαν κατά 65% οι κλοπές μετά την ενίσχυση με ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ

«Ανάσα» ασφάλειας στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας με τη λειτουργία των ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ, σύμφωνα και με τα απολογιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κάτω Αχαΐα.

Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα από την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος κατόπιν αιτήματος πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών φορέων από τις περιοχές Σαγέικα, Απιδεώνα, Λιμνοχώρι, Καραμεσινέικα, Αλισσοί, Γομοστό και Λάππα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου, σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία άμεσης επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και αστυνομικών αρχών. Από την τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. παρευρέθηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγος, Θεόδωρος Τσάτσαρης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας, Ταξίαρχος, Ιωάννης Μπούμης, ο Διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, Θεοδόσιος Σαμπανιώτης και ο Διοικητής του Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας, Χρήστος Ψύχος.

Ο Υποστράτηγος, Θεόδωρος Τσάτσαρης ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά από αίτημα του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας απέκτησε ομάδες ΟΠΔΙ με 14 αστυνομικούς και 5 υπηρεσιακά οχήματα και ΔΙΑΣ με 8 αστυνομικούς. Παρουσιάζοντας στη συνέχεια απολογιστικά στοιχεία για το α’ τρίμηνο του 2025 και του 2026 ανέφερε πως οι κλοπές- διαρρήξεις μειώθηκαν κατά 65%, οι ληστείες μειώθηκαν δραστικά, οι συλλήψεις για ναρκωτικά αυξήθηκαν, όπως και οι συλλήψεις για όπλα κατά 50% αλλά και οι συλλήψεις για παραβάσεις αλλοδαπών κατά 281%. Ακόμη στον τομέα της οδικής ασφάλειας την αντίστοιχη χρονική περίοδο μειώθηκαν τα θανατηφόρα και σοβαρά ατυχήματα. Όπως είπε ο κ. Τσάτσαρης η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα εντατικών τροχονομικών ελέγχων, συνεχούς παρουσίας στο οδικό δίκτυο, στοχευμένων δράσεων σε επικίνδυνες παραβάσεις και μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των πολιτών. Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο Υποστράτηγος υπογράμμισε ότι η Αστυνομία και οι έλεγχοι αποβλέπουν στην ασφάλεια των πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των συλλόγων ανέδειξαν την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης στα χωριά τους, επισημαίνοντας τα ιδιαίτερα ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών τους, καθώς και την αυξημένη παραβατικότητα και μικροεγκληματικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συχνές παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Δήμαρχο για τις συντονισμένες ενέργειες και τη διεκδίκηση που οδήγησε στην ενεργοποίηση των ομάδων ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας έχει ήδη βελτιωθεί αισθητά.

Επίσης οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας υπογράμμισαν ότι βρίσκονται διαρκώς δίπλα στην κοινωνία, με στόχο την προστασία της δημόσιας και οδικής ασφάλειας. Τόνισαν ότι η παρουσία τους είναι ενεργή και ουσιαστική, ενώ δεσμεύτηκαν ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο θα εντείνουν τους ελέγχους και τις περιπολίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ευαίσθητες και επιβαρυμένες περιοχές, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Τέλος, οι αστυνομικές αρχές ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την αγαστή συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η συνέργεια μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και αστυνομίας αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

«Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας παραμένει προσηλωμένος στη στήριξη δράσεων που ενισχύουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των δημοτών, μέσα από συνεργασίες και ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία. Η παρουσία των αστυνομικών κα η ενίσχυση των υπηρεσιών έχει έναν και μοναδικό σκοπό, την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους συνδημότες μας. Ο ρόλος των αστυνομικών δεν είναι να τιμωρούν τους πολίτες, αλλά να προλαμβάνουν και να καταστέλλουν την παραβατικότητα απλώνοντας ένα δίχτυ ασφαλείας στην τοπική μας κοινωνία», επεσήμανε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ευχαρίστησε τόσο τους εκπρόσωπους των συλλόγων για το ενδιαφέρον τους, αλλά και την τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. για την ανταπόκρισή της στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Να σημειωθεί πως στο τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έχει εκφράσει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ζητήματα ασφάλειας της περιοχής, ενώ όπως ενημέρωσε τον κ. Αλεξόπουλο σύντομα θα επισκεφθεί εκ νέου την περιοχή προκειμένου να διαπιστώσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των αστυνομικών υπηρεσιών.

