Δυτική Αχαΐα: Οι απαλλοτριώσεις «φρενάρουν» κρίσιμα έργα – Τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί

Παρότι ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου παραδόθηκε στην κυκλοφορία, παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικά συμπληρωματικά έργα, τα οποία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΙΧ, όπως ισχύει στον Αλισσό.

Οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι έχουν προγραμματιστεί πρόσθετες παρεμβάσεις, με σημαντικότερη την κατασκευή ημικόμβου στην Κάτω Αχαΐα. Ο ημικόμβος θα αποτελέσει ουσιαστικά την πρώτη έξοδο του αυτοκινητοδρόμου προς την Κάτω Αχαΐα, ενώ θα λειτουργεί και ως είσοδος με κατεύθυνση αποκλειστικά προς την Πάτρα, εξυπηρετώντας κυρίως τοπικές μετακινήσεις.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί η διαπλάτυνση του παράπλευρου οδικού δικτύου, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Ανω και Κάτω Αλισσού προς το υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα, παραμένει σε εκκρεμότητα η ολοκλήρωση της γέφυρας που βρίσκεται ακόμη στα μπετά και η οποία θα συνδέει τον Ανω με τον Κάτω Αλισσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει καμία από τις παραπάνω παρεμβάσεις, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμότητες με τις απαλλοτριώσεις οικοπέδων. Παρά τις προσπάθειες του υπουργείου, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, ενώ ορισμένοι έχουν προσφύγει και νομικά, γεγονός που θα προκαλέσει καθυστερήσεις.

Τον προβληματισμό του σχετικά με το πότε θα ολοκληρωθούν τα τεχνικά έργα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων εξέφρασε, μέσω της «Πελοποννήσου», ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Αλισσού, Γιώργος Πίτσουλας, ο οποίος τόνισε: «Με την παράδοση της Πατρών – Πύργου δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο για εμάς, καθώς οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως από την Παλαιά Εθνική Οδό. Εχουν απομείνει τεχνικές εκκρεμότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, στην περιοχή έχουν προγραμματιστεί η κατασκευή ημικόμβου, η διαπλάτυνση του παράπλευρου δρόμου και η ολοκλήρωση της γέφυρας. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τα έργα δεν έχουν προχωρήσει λόγω προβλημάτων με τις απαλλοτριώσεις. Πρέπει να βρεθεί σύντομα λύση, καθώς η εταιρεία “ΑΒΑΞ”, που έχει αναλάβει το δικό μας τμήμα, βρίσκεται στην περιοχή, αλλά αν αποχωρήσει το εργοτάξιο, υπάρχει κίνδυνος να μείνουμε χωρίς τα απαραίτητα τεχνικά έργα. Το σημαντικότερο για τον Αλισσό είναι η κατασκευή του ημικόμβου, που θα μας δίνει άμεση πρόσβαση προς την Κάτω Αχαΐα».

Υπέρ της άμεσης επιτάχυνσης των διαδικασιών τάσσεται και ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος σημείωσε: «Γνωρίζω το ζήτημα στον Αλισσό και από την πλευρά μου έχω ζητήσει να επισπευστούν οι διαδικασίες, ώστε να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν οι τεχνικές εργασίες που εκκρεμούν, με προτεραιότητα την κατασκευή του ημικόμβου».

Η «Π» ζήτησε και το σχόλιο του διευθυντή του έργου της ΑΒΑΞ, Γιώργου Κολομόνδου, ο οποίος, γνωρίζοντας σε βάθος το θέμα, δήλωσε: «Από την πλευρά της εταιρείας είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις εργασίες. Αυτό θα γίνει μόλις λάβουμε το “πράσινο φως” από το υπουργείο Υποδομών. Γνωρίζω ότι η πολιτική ηγεσία ασχολείται με το ζήτημα των απαλλοτριώσεων και αναμένουμε ενημέρωση. Πάντως, η εταιρεία είναι απολύτως έτοιμη: διαθέτουμε τις μελέτες, τα υλικά και το προσωπικό. Από τη στιγμή που θα δοθεί το ΟΚ, εκτιμούμε ότι μέσα σε περίπου τρεις μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν την περιοχή του Αλισσού και τον ημικόμβο».

Αίτημα για χαμηλότερες τιμές

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, μιλώντας στην «Π», έθεσε και το θέμα των διοδίων για τους κατοίκους ης περιοχής.

«Εχω ζητήσει από το υπουργείο Υποδομών να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για αναλογικά διόδια για τους μονίμους κατοίκους» είπε ο Γ. Αλεξόπουλος και πρόσθεσε: «Υπάρχει προηγούμενο σε άλλες περιοχές και πρέπει το υπουργείο να εξετάσει το αίτημά μας ώστε ο αυτοκινητόδρομος να μπορεί να είναι λειτουργικός για όλους τους κατοίκους της περιοχής».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



