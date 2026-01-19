Με ευρεία πλειοψηφία ο προϋπολογισμός 2026 στον Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Σταθερά τέλη και άλμα στα ταμειακά διαθέσιμα

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2026, επισφραγίζοντας, όπως τονίστηκε, τη συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης της δημοτικής Αρχής.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς δεν περιορίζεται σε μια διαχειριστική αποτύπωση, αλλά σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια περίοδο ανάπτυξης με επίκεντρο τις Δημοτικές Κοινότητες, τα έργα υποδομής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Παρουσιάζοντας τα οικονομικά στοιχεία, ο κ. Αλεξόπουλος ανέφερε ότι η χρηστή διαχείριση αποτυπώνεται στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου κατά περίπου 500% μέσα σε δύο χρόνια, καθώς και στη σημαντική άνοδο τόσο των εισπράξεων –κατά 75,7% σε σύγκριση με το 2023– όσο και των πληρωμών, που αυξήθηκαν κατά 27,4%. Όπως σημείωσε, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ενίσχυση της ρευστότητας, της αξιοπιστίας και του κύρους του Δήμου, ενώ ανακοίνωσε ότι και το 2026 τα δημοτικά τέλη θα παραμείνουν αμετάβλητα.

«Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, βάλαμε τάξη στα οικονομικά, αποκαθιστώντας τη διαφάνεια και κλείνοντας μια περίοδο μη σύννομων πρακτικών που έθεσαν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Δήμου», τόνισε ο Δήμαρχος, ξεκαθαρίζοντας ότι η σημερινή δημοτική Αρχή δεν προχωρά σε καμία δαπάνη χωρίς πλήρη νομιμότητα. «Ούτε ένα ευρώ δεν θα επιβαρύνει τον Δήμο για έργα ή προμήθειες που δεν ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε επικριτικά σχόλια, ο κ. Αλεξόπουλος σημείωσε ότι η δημοτική Αρχή πορεύεται με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος δεν λαμβάνει μισθό δημάρχου, ενώ ούτε οι αντιδήμαρχοι και οι συνεργάτες του έχουν χρεώσει τον Δήμο με έξοδα λειτουργίας, μετακινήσεων ή άλλες παροχές. «Πρόκειται για μια έμπρακτη και συμβολική στάση σεβασμού προς κάθε ευρώ των συνδημοτών μας», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός του 2026, που έλαβε και τη θετική γνώμη του Παρατηρητηρίου, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης με κοινωνικό πρόσημο και έμφαση στη βιώσιμη πρόοδο. «Δεν είναι απλώς ένας πίνακας αριθμών, αλλά ο σχεδιασμός μας για έναν Δήμο σύγχρονο, δίκαιο και οικονομικά υγιή, κοντά στον πολίτη», κατέληξε.

