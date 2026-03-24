Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο

Εντονη ήταν η καταδίκη της διαδικασίας ανεξαρτητοποίησης της δημοτικής συμβούλου Νάντιας Ασκούνη, η οποία χαρακτηρίζεται ως προσβλητική για το θεσμικό ρόλο του Συμβουλίου και για τους κανόνες λειτουργίας του από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου.

Η κ. Παναγιωτοπούλου επισημαίνει ότι η διαδικασία δεν ακολούθησε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο: αντί για ενυπόγραφη επιστολή προς την Πρόεδρο, η κα Ασκούνη έστειλε ένα ανυπόγραφο ηλεκτρονικό μήνυμα, χωρίς ουσιαστική αιτιολόγηση. Πρόκειται, σύμφωνα με την πρόεδρο, για συνειδητή απαξίωση των θεσμών και των διαδικασιών.

Αναλυτικά η δήλωση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, Πηνελόπης Παναγιωτοπούλου:

«Η πρόσφατη δήλωση ανεξαρτητοποίησης της δημοτικής συμβούλου, Νάντιας Ασκούνη συνοδεύτηκε από μια διαδικασία που προσβάλλει ευθέως τον θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και υποτιμά τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του. Αντί της προβλεπόμενης ενυπόγραφης επιστολής προς την Πρόεδρο, επιλέχθηκε η αποστολή ενός ανυπόγραφου ηλεκτρονικού μηνύματος στο πρωτόκολλο, χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση.

Η πρακτική αυτή δεν συνιστά απλώς παράλειψη, αλλά συνειδητή απαξίωση των διαδικασιών και της θεσμικής τάξης. Την ίδια στιγμή, οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησης της παρουσιάστηκαν από την ίδια δημόσια όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο -όπως επιτάσσει η πολιτική ευπρέπεια και ο σεβασμός στους θεσμούς- αλλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούσαν την κομματική της ιδιότητα κι όχι την ιδιότητά της ως εκλεγμένης συμβούλου με την πλειοψηφούσα παράταξη.

Η στάση αυτή δεν συνάδει με την πολιτική συνέπεια και τη στοιχειώδη εντιμότητα που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε αιρετό. Παράλληλα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, κάλεσα τη συγκεκριμένη σύμβουλο να γνωστοποιήσει στο Σώμα αν θα υποβάλει την παραίτησή της από τις θέσεις ευθύνης που της είχαν ανατεθεί από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της πλειοψηφίας, στην οποία δεν ανήκει πια. Η άρνησή της να το πράξει επιβεβαιώνει ότι η επιλογή της δεν εδράζεται σε αρχές, αλλά στην επιθυμία διατήρησης θέσεων και ρόλων που την εξυπηρετούν και που συνοδεύονται με πολυδάπανα ταξίδια στο εξωτερικό. Μάλιστα, για τις συγκεκριμένες θέσεις της είχε ήδη ζητηθεί δημόσιος απολογισμός από την αντιπολίτευση, χωρίς ποτέ να δοθούν απαντήσεις.

Η δημοκρατία, η διαφάνεια και ο σεβασμός στους θεσμούς δεν είναι επιλεκτικές έννοιες. Δεν μπορεί κανείς να επικαλείται την πολιτική ηθική όταν ταυτόχρονα την παραβιάζει στην πράξη. Οι θεσμοί απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και καθαρό λόγο, χωρίς υπεκφυγές και κινήσεις αλά καρτ».

